По-летнему теплыми будут эти выходные

Уже в пятницу, 19 июня, температура воздуха достигнет +20 градусов тепла, пишет синоптик Александр Колесов. На выходных потепление продолжится, и столбик термометра поднимется до +25…+27. По словам эксперта, ночные температуры тоже станут выше — в диапазоне +12…+16 градусов.
Тем временем зона осадков уходит от Петербурга на восток. Солнце уже пришло в Усть-Лугу, приближается к Сосновому Бору, а во второй половине дня окажется и в Петербурге. В городе оно прогреет воздух до +17…+19. Ветер вместе с этим ослабел и, как говорит Колесов, «больше не будет нам мешать».
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