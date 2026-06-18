По-летнему теплыми будут эти выходные

Тем временем зона осадков уходит от Петербурга на восток. Солнце уже пришло в Усть-Лугу, приближается к Сосновому Бору, а во второй половине дня окажется и в Петербурге. В городе оно прогреет воздух до +17…+19. Ветер вместе с этим ослабел и, как говорит Колесов, «больше не будет нам мешать».