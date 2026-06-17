Пухососам в Петербурге — быть? В городском парламенте технологию посчитали востребованной

К идее роботов, которые напоминают роверов-доставщиков, ездят по городу и собирают с улиц тополиный пух, положительно отнесся председатель Заксобрания Александр Бельский. Инновация поможет петербуржцам, которые страдают от аллергии, считает он.
«Я понимаю, что это искусственный интеллект. Но, что касается развития технологий, если вдруг появятся какие-то пухососы и на территории нашего города, то они будут помогать жителям, тем, кто страдает аллергией. Все-таки тополиный пух, о котором поют “Иванушки”, бывает не только в Москве, но и в Петербурге. Поэтому нужно смотреть, насколько это будет эффективно и экономически оправданно», — приводит слова депутата «Петербургский дневник».
Шуточный ролик о пухососах в Москве завирусился в начале июня. Устройства полюбились пользователям со всей страны — вскоре нейросетевые пухососы «заметили» на улицах Екатеринбурга, Чебоксар, Иркутска и Барнаула. У гаджетов также стали появляться аналоги: тучегоны, комарохлопы, зонтовозы и многие другие. А на прошлой неделе оказалось, что столичные пухососы действительно существуют: жители города заметили на дорогах автомобили-пылесосы, которые в том числе втягивают тополиный пух.
Несколько лет назад в Петербурге случилось нашествие тополиного пуха, который словно снег покрыл газоны и тротуары. Откуда в городе столько деревье этого вида и что может вызвать обилие пуха, Собака.ru разбиралась вместе со старшим научным сотрудником кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ Дмитрием Сусловым.
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