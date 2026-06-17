Пухососам в Петербурге — быть? В городском парламенте технологию посчитали востребованной

«Я понимаю, что это искусственный интеллект. Но, что касается развития технологий, если вдруг появятся какие-то пухососы и на территории нашего города, то они будут помогать жителям, тем, кто страдает аллергией. Все-таки тополиный пух, о котором поют “Иванушки”, бывает не только в Москве, но и в Петербурге. Поэтому нужно смотреть, насколько это будет эффективно и экономически оправданно», — приводит слова депутата «Петербургский дневник».

Шуточный ролик о пухососах в Москве завирусился в начале июня. Устройства полюбились пользователям со всей страны — вскоре нейросетевые пухососы «заметили» на улицах Екатеринбурга, Чебоксар, Иркутска и Барнаула. У гаджетов также стали появляться аналоги: тучегоны, комарохлопы, зонтовозы и многие другие. А на прошлой неделе оказалось, что столичные пухососы действительно существуют: жители города заметили на дорогах автомобили-пылесосы, которые в том числе втягивают тополиный пух.

Несколько лет назад в Петербурге случилось нашествие тополиного пуха, который словно снег покрыл газоны и тротуары. Откуда в городе столько деревье этого вида и что может вызвать обилие пуха, Собака.ru разбиралась вместе со старшим научным сотрудником кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ Дмитрием Сусловым.