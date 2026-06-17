Невидимый снег кидали экскаваторами коммунальщики Петербурга. Так прошли летние учения по зимней уборке

Учения посвятили уборке территорий в зимний период. В них участвовали представители Государственной жилищной инспекции, жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб. Собравшиеся «разыграли несколько сценариев: от плановой уборки до экстренного реагирования на внезапный снежный коллапс», пишут в ведомстве. Отчет о тренировке в соцсетях инспекция сопроводила фотографиями. На одной из них видно, как работники городских служб поднимают пустой ковш экскаватора над кузовом грузовика.

«Когда начинается снегопад, все службы должны сработать как единый механизм. Но на деле между управляющими компаниями и подрядчиками часто возникают заминки. Кто за какой участок отвечает? Куда звонить, если техника не вышла? Что и в каком порядке убирать?» — перечисляет ведомство вопросы, отработанные на учениях.

Сотрудники ГЖИ в ходе тренировки также проверили, знают ли управляющие организации, в какой срок нужно выставить технику, как координировать работу с районными жилищными агентствами и куда поступает вся информация о качестве уборки.

В начале января улицы Петербурга накрыл почти полуметровый снежный покров. Тогда городские власти установили дедлайн по уборке сугробов, накопившихся за новогодние праздники, — 12 января. Однако очистить дворы и улицы от снега к этой дате не успели и срок сдвинули на три дня. 16 января Смольный отчитался об уборке 40% дорог и 99% кварталов Петербурга.