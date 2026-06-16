Концепцию «Алых парусов» раскрыли организаторы

Концерт на Дворцовой площади будет выстроен как путешествие — от школьных дворов Петербурга, первой дружбы и первой влюбленности к историям людей из разных регионов России, которые когда-то также стояли на пороге взрослой жизни и сделали свой выбор, отмечает канал.

В программу войдут «интерактивные эпизоды», включая «народное караоке». Финальной частью концерта станет символическое строительство корабля — от детского рисунка до большого парусника, готового отправиться в плавание. Этот образ станет кульминацией основной идеи праздника: мечта рождается в человеке, а ее воплощение зависит от его решений, усилий и стремления к цели, говорит пресс-служба «Пятого канала».

«Одна из особенностей этого года — организация сценического пространства. <...> Ведущие станут полноценными участниками концерта на всем его протяжении, а все действия будут происходить в одном пространстве, которое охватит практически всю Дворцовую площадь», — поделился художественный руководитель и главный режиссер концертной части праздника Феликс Михайлов.

Сцена «Алых парусов» 2026 года включает шесть с половиной километров металлических конструкций и две тонны реквизита. В этом году она будет в два раза больше, чем в прошлом: 75 метров в ширину, более 30 — в высоту.

Традиционно организация «Алых парусов» повлияет на движение в городе. Ради подготовки к празднику в городе перекрывают не только мосты и дороги, но и реки. В прошлом году Смольный также предупредил жителей и гостей Петербурга о «кратковременном снижении скорости в сотовых сетях».