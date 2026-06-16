«Царица ночи» на несколько часов посетит Ботанический сад

Цветение этого растения — уникальное явление, так как его можно увидеть лишь в течение нескольких часов. К тому же цветок распускается не каждый год: с 2019 по 2024 годы сотрудникам оранжереи удалось зафиксировать его цветение лишь трижды! Чтобы полюбоваться бутонами редкого кактуса, Ботанический сад предлагает гостям прогулку с 20:00 до 23:00.

«Царица ночи» относится к виду кактуса Селеницереус крупноцветковый. Он растет в тропическом климате на скалах или на деревьях (на юго-востоке США, в Мексике, на Гаити, Ямайке и Кубе) и представляет собой лазящий кустарник. Цветок состоит из внешних коричневых и внутренних белых лепестков, а также множества желтых тычинок в сердцевине.