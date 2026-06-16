«Ленфильм» снова открывает крышу с панорамным видом на Петербург для посетителей

Киностудия проводит экскурсии на крыше по четвергам и пятницам в 19:00, а также по выходным в 16:00 и 19:00. Их продолжительность составляет около часа. Попасть на смотровую площадку смогут только люди не моложе 14 лет, подписавшие документ о технике безопасности.

Прогулки по крыше подойдут любителям кино, поклонникам Петербурга и всем, кто хочет увидеть город с необычного ракурса, отмечают в киностудии. Впервые площадка открылась для гостей в 2024-м году.