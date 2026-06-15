Парад ВМФ могут отменить второй год подряд

Как сообщает СМИ, к 15 июня президент не подписывал указ о проведении Главного парада ВМФ, а флоты не планируют командировок в Петербург. Источники «Фонтанки» говорят, что соответствующих распоряжений не поступало, хотя в это время подготовка уже вовсю должна идти.

«Сами понимаете, не до того сейчас», — приводит «Фонтанка» слова собеседника.

Парад ВМФ проводился в Петербурге с 2017 года, в прошлом году его отменили. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что решение приняли «по соображениям безопасности». Годом ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что украинские спецслужбы готовили покушение на главу государства Владимира Путина и министра обороны страны Андрея Белоусова во время их нахождения в Петербурге в День ВМФ.

Как правило, в масштабном мероприятии задействованы сразу акватория Невы и Кронштадтский рейд, однако в 2024 году кронштадтскую часть программы отменили.