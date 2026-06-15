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Длинные очереди образовались на границе с Россией в эстонской Нарве

К 7:41 утра 15 июня на таможенном пункте образовалась очередь до памятника с буквами Narva, следует из снимков, которые публикует телеграм-канала «НИАР ГРАНИЦА ИВАНГОРОД-НАРВА». Ближе к 15:15 поток людей сократился на треть.

Alexandre.ROSA / Shutterstock

Большой поток желающих пройти эстонский КПП связывают с новым расписанием таможенной службы страны. С 15 июня его график работы КПП в Нарве сократили на четыре часа. Если раньше пешеходов пропускали с 7:00 до 23:00, то теперь пройти таможенный пункт можно до 19:00. Чтобы оказаться в России к 8 утра 15 июня, некоторые стояли в очереди с 14:00 предыдущего дня, рассказывают очевидцы в тематических чатах.

Накануне перед Днем России, 11 июня, петербургская таможня предупредила об увелечении пассажиропотока через Ивангород, назвав это явление «традиционным». Причиной длинных очередей в ведомстве тогда назвали «работу эстонских государственных органов».

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