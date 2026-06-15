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«Очень много» дождей на этой неделе обещает главный синоптик Петербурга

Осадки будут включать и просто дожди, и ливни с грозами, прогнозирует замначальника петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. Большое количество осадков принесет в город похолодание: уже 16 июня температура воздуха в городе станет ниже нормы.

Фото: Stanick / Shutterstock

Начало недели в регионе будет теплым. Температура воздуха в понедельник поднимется выше +20 градусов, а кратковременные дожди, ливни с грозами будут наблюдаться во многих районах. Во вторник осадков станет меньше — местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха упадет ниже +20 градусов. Наиболее прохладными ожидаются среда и четверг — помимо дождей, в этот день в город придет ветер западного направления до 8-13 метров в секунду. Максимальная температура в эти дни составит +15…+17 градусов.

Лето вернется в Петербург к выходным, обнадеживает синоптик. Уже с пятницы воздух снова сможет прогреваться выше +20, пишет Александр Колесов.

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