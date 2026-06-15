Храм Иоанна Кронштадтского построят на набережной Карповки к 2028 году

Проект и рабочую документацию разрабатывают с марта 2026 года. Территорию храма, а также набережную Карповки благоустроят. Возвести здание церкви планируют к 2028 году.

На реставрацию объектов Иоанновского монастыря с 2019 года выделено 392 млн рублей, отметили также в Смольном.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл 14 июня провел торжественное богослужение в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре — оно было посвящено Дню прославления Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. В этот же день патриарх освятил установленный закладной камень в основание храма Иоанна Кронштадского.

36 лет назад, 14 июня 1990 года, на Поместном соборе Русской православной церкви, Иоанна Кронштадтского причислили к лику святых. Он был известен как пастырь, проповедник, чудотворец, публицист и общественный деятель. Был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте с 1894 года и до момента своей смерти, 20 декабря 1909 года.