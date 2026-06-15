Бумажные карты будут раздавать туристам на случай отключения интернета в Петербурге

Получить карту и путеводитель можно в павильонах информационного бюро. По словам Беглова, петербургское правительство также отправило заявку на включение в «белый список» городского туристского портала Visit Petersburg. Также губернатор напомнил о бесплатном общегородском Wi-Fi SPB_FREE. Она доступна круглосуточно в популярных общественных местах, парках, библиотеках, МФЦ и у вестибюлей метро, заявил глава города.

Перебои в работе мобильного интернета участились в последние месяцы. О замедлении беспроводной связи власти Ленобласти предупреждают вместе с объявлениями воздушной опасности. В мае этого года Александр Беглов впервые предупредил гостей и жителей города об ограничениях мобильного интернета «в целях безопасности».

