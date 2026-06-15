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Бумажные карты будут раздавать туристам на случай отключения интернета в Петербурге

Меры для «подстраховки» туристов в Петербурге во время перебоев интернета уже принимаются, рассказал глава города Александр Беглов в интервью ТАСС. К ним губернатор отнес выдачу бумажных карт и путеводителей, работу информационной службы и городского контакт-центра, куда можно позвонить с вопросом.

Ivanova Ksenia / Shutterstock

Получить карту и путеводитель можно в павильонах информационного бюро. По словам Беглова, петербургское правительство также отправило заявку на включение в «белый список» городского туристского портала Visit Petersburg. Также губернатор напомнил о бесплатном общегородском Wi-Fi SPB_FREE. Она доступна круглосуточно в популярных общественных местах, парках, библиотеках, МФЦ и у вестибюлей метро, заявил глава города.

Перебои в работе мобильного интернета участились в последние месяцы. О замедлении беспроводной связи власти Ленобласти предупреждают вместе с объявлениями воздушной опасности. В мае этого года Александр Беглов впервые предупредил гостей и жителей города об ограничениях мобильного интернета «в целях безопасности».
 

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