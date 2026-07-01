Ремонт Невского, закрытие погранпунктов на границе с Европой и больничные для самозанятых: что ждет петербуржцев в июле

В России разрешили проводить сделки по недвижимости по лицу и голосу, обязали банки указывать ИНН клиентов при переводах и платежах по СБП и в несколько раз увеличили полшины для мигрантов, а в Петербурге запустили прямые рейсы из Пулково в Анкару. О главных новостях июля — в материале Собака.ru.
Оплачиваемые больничные для самозанятых
С 1 июля россияне, которые зарабатывают на собственной деятельности и платят налог на профессиональный доход, впервые смогут оформить оплачиваемый больничный. Такое право теперь предусмотрено федеральным законом. Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности (болезни, травмы и так далее) действует в стране с начала этого года. Для получения пособия необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде и не менее полугода платить страховые взносы. Ежемесячный платеж составит 3,84% от выбранной суммы: 1 344 рубля при покрытии в 35 тысяч рублей или 1 920 рублей при покрытии в 50 тысяч рублей.
Указание ИНН при переводах и платежах по СБП
С 1 июля необходимо указывать идентификационный номер налогоплательщика при операциях через Систему быстрых платежей. Такое решение приняли для противодействия мошенничеству. Дроп (подставное лицо, через которое выводят похищенные деньги) может изменить номер телефона, банковскую карту или паспорт, а ИНН — это реквизит, который сложно поменять, пояснили в Национальной системе платежных карт (НСПК). При этом клиентам ничего вводить не потребуется: банки будут делать это за них автоматически, а скорость и порядок операций останутся прежними.
Закрытие погранпунктов с Финляндией, Эстонией и Латвией
С 1 июля Россия приостановила движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с тремя странами Европы. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Среди них: «Выборг» и «Светлогорск» (Ленинградская область), «Вяртсиля» и «Люття» (Республика Карелия), Финляндский вокзал (Санкт-Петербург), «Печоры-Псковские» и «Пыталово» (Псковская область). Эти изменения касаются перевозки пассажиров, товаров, грузов и транспортных средств. О причинах и сроках действия ограничений не сообщалось.
Сделки с недвижимостью по лицу и голосу
С 1 июля россияне смогут покупать и продавать жилье удаленно с помощью биометрии. Участникам сделок с недвижимостью удастся подтвердить свою личность через цифровую платформу идентификации, используя лишь изображение лица и запись голоса. При этом такой способ не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а станет дополнительной мерой защиты. Использование биометрии будет добровольным, а все привычные варианты оформления покупки — через МФЦ, нотариуса и другие — сохранятся.
Новый вид страхования
С 1 июля в России появится страхование жизни с инвестиционным доходом — с объявленной и расчетной доходностью. В первом случае размер инвестиционного дохода определяется по итогам инвестиционной деятельности страховщика и не привязан к конкретным активам — акциям, облигациям или индексам. Во втором он рассчитывается по формуле, прописанной в договоре, и зависит от прибыльности конкретных активов или других рыночных факторов, например изменения ключевой ставки. Такой вариант связан с более высокими рисками, поэтому оформить его смогут только физлица со статусом квалифицированного инвестора при единовременной уплате страховой премии не менее 6 млн рублей.
Прямые рейсы в Анкару
С 1 июля между Петербургом и столицей Турции запустят регулярное авиасообщение. Прямые рейсы в Анкару появятся в расписание Пулково впервые. Перевозчиком выступит авиакомпания AJet (лоукостер Turkish Airlines), которая будет выполнять полеты пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с отправлением в пять утра. Время в пути составит около четырех часов. Сейчас из Петербурга можно напрямую улететь в четыре турецких города — Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум.
Перевод электричек из центра на окраину
С 1 июля пригородные поезда, следующие от и до Московского вокзала, а также станции Обухово, будут отправляться и прибывать на станцию Рыбацкое. Эти изменения связаны со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург (ВСМ). Перевод коснется маршрутов электричек, следующих в направлении станций Мга, Волховстрой-1, Будогощь, Пупышево, Невдубстрой, Кириши и Тихвин. Пассажирам рекомендуют уточнять график движения пригородных поездов перед поездкой.
Отключение авторизации через иностранные сервисы
С 6 июля в России могут ограничить вход в личный аккаунт через Google и Apple ID. Соответствующие предупреждения стали приходить пользователям отечественных приложений, обратили внимание СМИ. В качестве альтернативного способа авторизации предлагают привязать номер телефона или электронную почту, чтобы сохранить профиль. В противном случае придется восстанавливать доступ через службу поддержки. Закон, запрещающий вход через иностранные сервисы, был принят в стране 26 июня. Собака.ru обсудила его с юристами и экспертами рынка по этой ссылке.
Повышение пошлин для мигрантов
С 27 июля при оформлении российского гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей — это в 12 раз больше, чем ранее (4200). При оформлении временного проживания — 15 тысяч рублей (вместо 1920), при оформлении вида на жительство — 30 тысяч рублей (вместо 6000). Кроме того, с 12 до 15 тысяч рублей увеличивается пошлина за выдачу разрешений для привлечения на работу мигрантов. Поправки в миграционном законодательстве принесут в бюджет дополнительные доходы в размере около 15 млрд рублей в год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ремонтные работы на Невском проспекте
Специалисты компании АО «ВАД» обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, заменят и отрегулируют люки колодцев, нанесут новую разметку термопластиком. В связи с этим с 28 июня по 7 июля полностью ограничат проезд на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы, а с 7 по 14 июля — на участке от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Дорожные перекрытия повлияют на маршруты и расписание общественного транспорта и могут создать большие пробки в центре Петербурга. Более подробно со всеми ограничениями можно ознакомиться по этой ссылке.
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