Ремонт Невского, закрытие погранпунктов на границе с Европой и больничные для самозанятых: что ждет петербуржцев в июле

Оплачиваемые больничные для самозанятых

С 1 июля россияне, которые зарабатывают на собственной деятельности и платят налог на профессиональный доход, впервые смогут оформить оплачиваемый больничный. Такое право теперь предусмотрено федеральным законом. Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности (болезни, травмы и так далее) действует в стране с начала этого года. Для получения пособия необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде и не менее полугода платить страховые взносы. Ежемесячный платеж составит 3,84% от выбранной суммы: 1 344 рубля при покрытии в 35 тысяч рублей или 1 920 рублей при покрытии в 50 тысяч рублей.