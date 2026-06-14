В Московском районе благоустроят сквер «Северная Роща»

В настоящее время в зеленой зоне нет освещения, дорожки и ограждения находятся в плохом состоянии, а скамейки требуют замены.

В рамках обновления сквера планируется привести в порядок пешеходные дорожки. Также установят новые скамейки, урны и металлические вазоны. Специалисты смонтируют систему наружного освещения, в том числе опоры торшерного типа со светодиодными светильниками.

Для декоративной подсветки деревьев добавят прожекторы. Кроме того, отремонтируют кованое ограждение сквера.