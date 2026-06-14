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В Московском районе благоустроят сквер «Северная Роща»

Планируется преобразить территорию, ограниченную Авиационной улицей, Московским проспектом, улицей Типанова и Демонстрационным проездом.

Фото: телеграм-канал «Культурный Петербург»

В настоящее время в зеленой зоне нет освещения, дорожки и ограждения находятся в плохом состоянии, а скамейки требуют замены.

В рамках обновления сквера планируется привести в порядок пешеходные дорожки. Также установят новые скамейки, урны и металлические вазоны. Специалисты смонтируют систему наружного освещения, в том числе опоры торшерного типа со светодиодными светильниками.

Для декоративной подсветки деревьев добавят прожекторы. Кроме того, отремонтируют кованое ограждение сквера.

Фото: телеграм-канал «Культурный Петербург»

Существующую растительность сохранят: более 300 возрастных лип, каштанов и кустарников останутся на своих местах. Также территорию украсят новыми цветочными композициями из хост, лилейников и бруннеры.

Полностью завершить работы планируют к октябрю 2026 года, рассказали в телеграм-канале «Культурный Петербург».

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