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Самый длинный день года в Петербурге продлится почти 19 часов

Он составит 18 часов 50 минут.

Фото: Drozdin Vladimir // Shutterstock

В день летнего солнцестояния, 21 июня, петербуржцев ждет самый длинный световой день в году.

По продолжительности светлого времени суток Петербург заметно опередит столицу: в Москве день будет длиться 17 часов 33 минуты — почти на полтора часа меньше. Разница объясняется географической широтой: чем севернее город, тем длиннее день. 

Летнее солнцестояние наступит в 11:24 по московскому времени. В этот момент Солнце достигнет самой северной точки своего годового пути по небу.

После этой даты дни в Северном полушарии начнут постепенно сокращаться, а ночи — становиться длиннее, рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

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