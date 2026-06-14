Самый длинный день года в Петербурге продлится почти 19 часов

В день летнего солнцестояния, 21 июня, петербуржцев ждет самый длинный световой день в году.

По продолжительности светлого времени суток Петербург заметно опередит столицу: в Москве день будет длиться 17 часов 33 минуты — почти на полтора часа меньше. Разница объясняется географической широтой: чем севернее город, тем длиннее день.

Летнее солнцестояние наступит в 11:24 по московскому времени. В этот момент Солнце достигнет самой северной точки своего годового пути по небу.

После этой даты дни в Северном полушарии начнут постепенно сокращаться, а ночи — становиться длиннее, рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.