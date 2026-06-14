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В Ленобласти заметили семейный заплыв кабанов

Мама показала малышам, как справляться с водными препятствиями.

Фото: Кристина Кашкарова / «Каждой твари по паре»

В лесах Ленобласти очевидцы засняли трогательную сцену: самка кабана вместе с поросятами переплывала реку. Кабаны, в отличие от домашних свиней, имеют спортивное телосложение и развитую мускулатуру — переплыть такую речку для них не проблема.

А вот папы рядом не будет. Сразу после брачного периода самки прогоняют будущих отцов из стада, и те больше никак не участвуют в воспитании детей.

Биолог Павел Глазков отметил, что дикие свиньи — самые плодовитые среди копытных и способны размножаться уже на первом году жизни.

В среднем в помете 5–7 поросят, максимально — до 15. Малыши рождаются зрячими, подвижными и имеют характерную полосатую маскировочную окраску, которая исчезает к 4–5 месяцам.

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