Движение на дамбе Петербурга частично ограничат с 15 по 19 июня

Кроме того, для заезда и выезда ремонтной техники специалисты могут временно полностью останавливать транспортный поток перед въездом в тоннель.

По регламенту, продолжительность каждой такой остановки не превысит 7–10 минут.

Водителей просят заранее планировать маршрут, внимательно следить за информацией на электронных табло, дорожными знаками и временной разметкой, а также не превышать скоростной режим.