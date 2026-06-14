Движение на дамбе Петербурга частично ограничат с 15 по 19 июня

Речь идет о движении по отдельным полосам внутреннего кольца КАД (со стороны Невы).
Кроме того, для заезда и выезда ремонтной техники специалисты могут временно полностью останавливать транспортный поток перед въездом в тоннель.
По регламенту, продолжительность каждой такой остановки не превысит 7–10 минут.
Водителей просят заранее планировать маршрут, внимательно следить за информацией на электронных табло, дорожными знаками и временной разметкой, а также не превышать скоростной режим.
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