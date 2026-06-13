В Приморском районе расширят сквер «Каменный нос»

Благодаря поправкам в закон о городских зеленых зонах, которые приняли в мае, сквер «Каменный нос» на улице Савушкина в Приморском районе станет больше.

Площадь сквера увеличится с 1,82 до 2,43 гектара — за счет куска соседнего участка, который присоединят к зеленой зоне, рассказали в телеграм-канале «Яблоко. Приморский район».

В партии отметили, что предложение расширить сквер вносились еще в 2023 и 2025 годах, но большинство чиновников не голосовали ни «за», ни «против». На этот раз поправки были приняты единогласно.