МЧС предупредило петербуржцев об «опасной погоде» 14 июня: ожидаются ливни и грозы

В воскресенье, 14 июня, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий из-за ливней и гроз, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В субботу, 13 июня, город окажется под влиянием северной периферии циклона, приближающегося с юга. Он принесет облачную погоду, дожди (местами с грозами) и ограничит приток солнечного тепла.

Температура воздуха составит +17…+19 градусов, в Ленобласти — +15…+20. Ветер северо-восточный, порывистый, 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба, что ниже нормы, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.