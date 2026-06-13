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МЧС предупредило петербуржцев об «опасной погоде» 14 июня: ожидаются ливни и грозы

Температура воздуха днем поднимется до +19…+21 градуса, а ночью составит от +10 до +12 градусов.

Фото: Popova Valeriya // Shutterstock

В воскресенье, 14 июня, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий из-за ливней и гроз, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В субботу, 13 июня, город окажется под влиянием северной периферии циклона, приближающегося с юга. Он принесет облачную погоду, дожди (местами с грозами) и ограничит приток солнечного тепла.

Температура воздуха составит +17…+19 градусов, в Ленобласти — +15…+20. Ветер северо-восточный, порывистый, 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба, что ниже нормы, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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