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В Крюковом канале у Новой Голландии нашли нору бобра

В городских условиях эти звери располагают вход в жилище под водой — для безопасности.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

Увидеть саму нору можно, только если уровень воды резко понизится. Это как раз случилось на днях в Крюковом канале.

Бобры ведут ночной образ жизни, а в светлое время суток активны лишь поздней весной и в период белых ночей. 

Эти животные — строгие вегетарианцы. Пока что на острове они довольствуются ветками молодой поросли, но уже начинают «точить зубы» и на местные старовозрастные деревья, которые укрепляют берег канала. 

Чтобы сохранить важные для города насаждения, стволы стоит защитить — например, обернуть мелкой сеткой-рабицей, рассказал биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».

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