Из Петербурга на Шри-Ланку запустят чартерные рейсы

Заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе сообщил о планах запустить зимой чартерные рейсы из Петербурга и Екатеринбурга.

По его словам, туристическая отрасль страны страдает из-за отсутствия удобного авиасообщения, поэтому власти расширяют географию полатов в Россию.

Ранее Ранасингхе заявлял, что прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Шри-Ланку будут возобновлены в начале октября. Рейсы из Пулково должны стартовать уже предстоящей зимой, сообщили «РИА Новости».