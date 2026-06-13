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Из Петербурга на Шри-Ланку запустят чартерные рейсы

Первые рейсы ожидаются в зимний сезон.

Фото: Alexandr Zimovskoy // Shutterstock

Заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе сообщил о планах запустить зимой чартерные рейсы из Петербурга и Екатеринбурга.

По его словам, туристическая отрасль страны страдает из-за отсутствия удобного авиасообщения, поэтому власти расширяют географию полатов в Россию.

Ранее Ранасингхе заявлял, что прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Шри-Ланку будут возобновлены в начале октября. Рейсы из Пулково должны стартовать уже предстоящей зимой, сообщили «РИА Новости».

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