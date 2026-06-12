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Проект капремонта станции метро «Нарвская» одобрила повторная экспертиза

Текущее состояние здания признано неудовлетворительным.

Фото: Dusya Kan // Shutterstock

На фасадах — сильное загрязнение, трещины, осыпающаяся штукатурка, потемнение деревянных рам и дверей, а также поздние слои краски, которые ухудшают внешний вид сооружения. В ряде мест повреждена система водоотведения. 

В ходе реставрации специалисты установят новую систему водоотвода, восстановят облицовку цоколя, штукатурное покрытие и декоративные элементы — полуколонны, пилястры, лепестки и розетки.

Также заменят остекление витражей главного фасада и отреставрируют бетонные барельефы с изображениями металлических арматур. Это следует из материалов, опубликованных накануне на сайте КГИОП.

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