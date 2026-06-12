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В праздники Петербург окажется в холодной части атмосферного фронта: воздух прогреется лишь до +23 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. В Ленобласти возможны ливни и грозы.

Фото: Bayhu19 // Shutterstock

Температура воздуха в городе составит +21…+23 градусов, в Ленобласти ожидается +19…+24.

Ветер будет юго-западным, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 761 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.

В субботу временами будут идти дожди. Ночью температура опустится до +11…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +16…+18, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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