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В Петербурге три моста в День России зажгутся цветами триколора, а Ростральные колонны — факелами

Увидеть праздничную подсветку на Дворцовом, Троицком мостах, а также на мосту Бетанкура можно будет с полуночи до 02:30 12 июня, а также с 23:15 того же дня до 02:30 13 июня.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Из-за репетиции выпускного вечера «Алые паруса» подсветка будет работать «по особому графику».

В ночь с 11 на 12 июня Дворцовый мост и мост Бетанкура будут подсвечены с 00:00 до 02:30, а Троицкий — всего час, с 01:30 до 02:30. В ночь с 12 на 13 июня триколор зажгут только на Троицком мосту и мосте Бетанкура — с 23:15 до 02:30. 

Факелы Ростральных колонн зажгут 12 июня с 21:00 до 23:30, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

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