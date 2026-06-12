В Петербурге три моста в День России зажгутся цветами триколора, а Ростральные колонны — факелами

Из-за репетиции выпускного вечера «Алые паруса» подсветка будет работать «по особому графику».

В ночь с 11 на 12 июня Дворцовый мост и мост Бетанкура будут подсвечены с 00:00 до 02:30, а Троицкий — всего час, с 01:30 до 02:30. В ночь с 12 на 13 июня триколор зажгут только на Троицком мосту и мосте Бетанкура — с 23:15 до 02:30.

Факелы Ростральных колонн зажгут 12 июня с 21:00 до 23:30, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.