Помочь «Ночлежке», «Детям Петербурга» и фонду Advita можно в Музее советских игровых автоматов

Как отмечают в Музее советских игровых автоматов (МСИА), гости благотворительного маркета смогут познакомиться с работой городских НКО, купить их мерч и просто провести время в кругу единомышленников. В этом году его участниками станут:

«Ночлежка» — петербургская организация, которая помогает бездомным людям вернуться к обычной жизни: приют, еда, помощь с документами, работой и жильем;

«Спасибо!» — сеть благотворительных магазинов, принимающая ненужные вещи и передающая их нуждающимся;

«Дети Петербурга» — помогают детям мигрантов и беженцев освоиться в городе;

«Одинаково разные» — программа социальной и языковой адаптации для детей из семей мигрантов;

«Перспективы» — с 1996 года помогает детям и взрослым с ограниченными возможностями;

фонд AdVita — помогает детям и взрослым с онкологическими и тяжелыми заболеваниями крови;

«Помощь бездомным собакам» — содержит приют, оказывает ветеринарную помощь и ищет животным новые семьи;

«Подари мне крылья» — помогает детям и подросткам из детских домов и приютов адаптироваться ко взрослой жизни;

арт-лаборатория ЭТО — экспериментальный проект с участием художников и кураторов;

«Ленькин кот» — фонд помощи бездомным животным;

«Легко-легко» — проект с товарами, имеющими социальную составляющую, а деньги от покупок идут на развитие инклюзивных мастерских и в благотворительные организации Петербурга;

«Переработкинская» — петербургский эко-проект по приему вторсырья.

В МСИА пообещали, что этот список дополнят другими участниками. Попасть на сам маркет гости смогут бесплатно, но по предварительной записи.

Музей советских игровых автоматов — коллекция действующих игровых автоматов, выпускавшихся в СССР с середины 1970-х годов. В музее также работают советские торговые автоматы, в которых можно купить газировку с сиропом или квас. Музей в Петербурге находится на Конюшенной, 2B в здании XVIII века. У МСИА также есть филиал в Москве.