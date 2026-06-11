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Помочь «Ночлежке», «Детям Петербурга» и фонду Advita можно в Музее советских игровых автоматов

На следующей неделе, 15 июня, музей отметит свой 13-й день рождения и в честь этого с 11:00 до 21:00 проведет благотворительный маркет. Все собранные средства пойдут на поддержку участников, среди которых фонды, некоммерческие организации, инклюзивные проекты и мастерские.

Фото: МСИА

Как отмечают в Музее советских игровых автоматов (МСИА), гости благотворительного маркета смогут познакомиться с работой городских НКО, купить их мерч и просто провести время в кругу единомышленников. В этом году его участниками станут:

  • «Ночлежка» — петербургская организация, которая помогает бездомным людям вернуться к обычной жизни: приют, еда, помощь с документами, работой и жильем;
  • «Спасибо!» — сеть благотворительных магазинов, принимающая ненужные вещи и передающая их нуждающимся;
  • «Дети Петербурга» — помогают детям мигрантов и беженцев освоиться в городе;
  • «Одинаково разные» — программа социальной и языковой адаптации для детей из семей мигрантов;
  • «Перспективы» — с 1996 года помогает детям и взрослым с ограниченными возможностями;
  • фонд AdVita — помогает детям и взрослым с онкологическими и тяжелыми заболеваниями крови;
  • «Помощь бездомным собакам» — содержит приют, оказывает ветеринарную помощь и ищет животным новые семьи;
  • «Подари мне крылья» — помогает детям и подросткам из детских домов и приютов адаптироваться ко взрослой жизни;
  • арт-лаборатория ЭТО — экспериментальный проект с участием художников и кураторов;
  • «Ленькин кот» — фонд помощи бездомным животным;
  • «Легко-легко» — проект с товарами, имеющими социальную составляющую, а деньги от покупок идут на развитие инклюзивных мастерских и в благотворительные организации Петербурга;
  • «Переработкинская» — петербургский эко-проект по приему вторсырья.

В МСИА пообещали, что этот список дополнят другими участниками. Попасть на сам маркет гости смогут бесплатно, но по предварительной записи.

Музей советских игровых автоматов — коллекция действующих игровых автоматов, выпускавшихся в СССР с середины 1970-х годов. В музее также работают советские торговые автоматы, в которых можно купить газировку с сиропом или квас. Музей в Петербурге находится на Конюшенной, 2B в здании XVIII века. У МСИА также есть филиал в Москве.

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