Помочь «Ночлежке», «Детям Петербурга» и фонду Advita можно в Музее советских игровых автоматов

На следующей неделе, 15 июня, музей отметит свой 13-й день рождения и в честь этого с 11:00 до 21:00 проведет благотворительный маркет. Все собранные средства пойдут на поддержку участников, среди которых фонды, некоммерческие организации, инклюзивные проекты и мастерские.
Как отмечают в Музее советских игровых автоматов (МСИА), гости благотворительного маркета смогут познакомиться с работой городских НКО, купить их мерч и просто провести время в кругу единомышленников. В этом году его участниками станут:
- «Ночлежка» — петербургская организация, которая помогает бездомным людям вернуться к обычной жизни: приют, еда, помощь с документами, работой и жильем;
- «Спасибо!» — сеть благотворительных магазинов, принимающая ненужные вещи и передающая их нуждающимся;
- «Дети Петербурга» — помогают детям мигрантов и беженцев освоиться в городе;
- «Одинаково разные» — программа социальной и языковой адаптации для детей из семей мигрантов;
- «Перспективы» — с 1996 года помогает детям и взрослым с ограниченными возможностями;
- фонд AdVita — помогает детям и взрослым с онкологическими и тяжелыми заболеваниями крови;
- «Помощь бездомным собакам» — содержит приют, оказывает ветеринарную помощь и ищет животным новые семьи;
- «Подари мне крылья» — помогает детям и подросткам из детских домов и приютов адаптироваться ко взрослой жизни;
- арт-лаборатория ЭТО — экспериментальный проект с участием художников и кураторов;
- «Ленькин кот» — фонд помощи бездомным животным;
- «Легко-легко» — проект с товарами, имеющими социальную составляющую, а деньги от покупок идут на развитие инклюзивных мастерских и в благотворительные организации Петербурга;
- «Переработкинская» — петербургский эко-проект по приему вторсырья.
В МСИА пообещали, что этот список дополнят другими участниками. Попасть на сам маркет гости смогут бесплатно, но по предварительной записи.
Музей советских игровых автоматов — коллекция действующих игровых автоматов, выпускавшихся в СССР с середины 1970-х годов. В музее также работают советские торговые автоматы, в которых можно купить газировку с сиропом или квас. Музей в Петербурге находится на Конюшенной, 2B в здании XVIII века. У МСИА также есть филиал в Москве.
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