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Госмессенджер «Макс» хотят использовать для проверки возраста покупателей власти Петербурга

Законопроект, который предполагает проверку возраста граждан через мессенджер «Макс», внес на рассмотрение в Заксобрании Александр Беглов, обратил внимание «Закс.ру». Нововведение касается мест, куда несовершеннолетним вход запрещен или ограничен.

Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock.com

Как говорится в пояснительной записке, проверка данных через мессенджер поможет предпринимателям и организациям удостовериться в возрасте посетителя без предъявления бумажных документов. Если у сотрудников возникнут сомнения, что посетителю уже исполнилось 18 лет, они смогут подтвердить инфомацию через сервис. Для этого человек должен будет предъявить QR-код из приложения «Макса».

В тексте законопроекта «Макс» назван «многофункциональным сервисом обмена информацией» — именно под таким определением этот мессенджер ранее был закреплен в федеральном законе о его создании.

На прошлой неделе в компании национального мессенджера подтвердили, что его приложение удалили из AppStore. По словам некоторых пользователей, теперь им не приходят уведомления как о сообщениях, так и о звонках в «Максе». Компания порекомендовала «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения», а также заявила, что ведут переговоры с Apple, чтобы все сервисы вновь работали как раньше.

В конце апреля крупнейший мировой хостинг-провайдер Cloudflare пометил«Макс» как шпионское ПО. Сам госмессенджер назвал действия провайдера ошибкой и заявил, что это следствие «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru». В начале мая Cloudflare снял «шпионскую» метку с приложения. Сейчас «Макс» остается доступен в других магазинах приложений: RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте мессенджера.

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