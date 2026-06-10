Пять зон (от саванны до тайги!), монорельс и здание в виде айсберга: показываем, каким будет новый зоопарк в Юнтолове

Архитектурную концепцию зоологического парка в Приморском районе Петербурга, который дополнит действующий Ленинградский зоопарк и получит название «Новое Юнтолово», разработал Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства (НИИ ПГ). Ее рендерами с Собака.ru поделились в пресс-службе учреждения.
В основе концепции лежит образ Арктики. Формы зданий и архитектурных элементов вдохновлены северными ландшафтами и ледяными структурами. Пространство зоны спроектировано как ледяные массивы с экспозициями арктических животных. В центре разместят макет ледокола — символ освоения северных широт. Главное здание, выполненное в форме айсберга, объединит музей Арктики и Антарктики, выставочные пространства, образовательные и развлекательные зоны.
Павел Спирин
Руководитель проекта архитектурно-градостроительной концепции зоопарка, директор НИИ ПГ, академик РААСН
Наш проект выходит за рамки традиционного зоопарка. Мы формируем новый центр притяжения города — многофункциональный общественно-деловой и образовательный комплекс, где наука, образование и отдых соединяются в едином пространстве.
Это не зверинец, а современное просветительское пространство, в котором семьи, школьники и студенты смогут в увлекательной форме изучать разнообразие мировых экосистем: от африканской саванны и тропических джунглей до горной Азии и русской тайги.
Сердце проекта — Арктика, регион, имеющий колоссальное стратегическое значение для России. Через экспозиции, образовательные программы и архитектурный образ мы хотим показать величие и важность северных территорий
Вокруг центрального озера появятся тематические природно-климатические зоны: «Африканская саванна», «Тропические джунгли», «Горная Азия», «Русская тайга» и зона «Арктика и Антарктика». Все они будут связаны кольцевыми прогулочными маршрутами и линией монорельса: посетители смогут словно путешествовать между разными уголками планеты.
Животным обещают обеспечить условия, максимально похожие на их естественную среду обитания. При проектировании вольеров учтут особенности рельефа, водоемы и озеленение, чтобы посетители могли наблюдать за обитателями в привычной для них обстановке.
В состав комплекса также войдут океанариум, этнопарк народов Севера, детский образовательный центр, набережная протяженностью около 1,4 км, веревочный парк, кафе и рестораны, зоны отдыха и спортивные площадки, пространства для выставок и городских мероприятий. Его общая площадь составит 86 гектаров.
Новый зоопарк планируют разместить в квартале, условно ограниченном Камышовой улицей, Шуваловским проспектом и ЗСД. Рядом с ним также появится станции метро «Богатырская», открытие которой запланировано на 2029 год. Ожидается, что ежегодно комплекс будут посещать до 3,5 млн человек.
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