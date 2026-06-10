Пять зон (от саванны до тайги!), монорельс и здание в виде айсберга: показываем, каким будет новый зоопарк в Юнтолове

Павел Спирин

Руководитель проекта архитектурно-градостроительной концепции зоопарка, директор НИИ ПГ, академик РААСН

Наш проект выходит за рамки традиционного зоопарка. Мы формируем новый центр притяжения города — многофункциональный общественно-деловой и образовательный комплекс, где наука, образование и отдых соединяются в едином пространстве.

Это не зверинец, а современное просветительское пространство, в котором семьи, школьники и студенты смогут в увлекательной форме изучать разнообразие мировых экосистем: от африканской саванны и тропических джунглей до горной Азии и русской тайги.

Сердце проекта — Арктика, регион, имеющий колоссальное стратегическое значение для России. Через экспозиции, образовательные программы и архитектурный образ мы хотим показать величие и важность северных территорий