Новый зоопарк, кампус «Сириуса» на Васильевском и 100-метровая башня Татлина на намыве: главные проекты Петербурга по итогам ПМЭФ-2026

В бывшей тюрьме «Кресты» откроют два отеля на 4 и 5 звезд со спа-центром, «Невскую мануфактуру» и «Ливиз» на Октябрьской и Синопской набережных реконструируют под жилье с общественными пространствами, на Васильевском острове появится кампус образовательного центра «Сириус», а на Ново-Адмиралтейском построят концертный зал с инвестициями не менее 100 млрд рублей: рассказываем о главных проектах строительства и редевелопмента в городе будущего по итогам Петербургского международного экономического форума-2026.
Пример визуализации башни Татлина на берегу Финского залива
Северный намыв Васильевского острова и 100-метровая башня Татлина
Соглашение о строительстве нового квартала на 163 га подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и основатель компании «ЛСР» Андрей Молчанов. Здесь возведут 875 тысяч квадратных метров жилья, а также четыре школы и семь детских садов, поликлинику на 600 посещений в смену, роддом или больницу. Кроме того, проектом предусмотрены 30 га зеленых зон, новые набережные с велосипедными и беговыми дорожками протяженностью четыре километра и продолжение проспекта Крузенштерна.
Одной из главных особенностей будущего квартала может стать копия башни Владимира Татлина. По словам главы ЛСР Андрея Молчанова, которые приводит РБК, ее разместят на берегу Финского залива. Башня III Интернационала, задуманная художником-визионером в начале XX века, должна была достигать 400 м в высоту, но ее так и не построили. Современная версия будет значительно ниже — около 100 м. Девелопер рассчитывает, что она станет городской достопримечательностью. Бюджет проекта пока не раскрывается, но в компании отмечают, что строительство этого объекта станет подарком Петербургу.
Визуалиция нового зоопарка в Юнтолово
Новый зоопарк в Юнтолове
Еще один зверинец появится в Приморском районе Петербурга. Соглашение об этом подписали город и компания «Сотэкс». Для будущего комплекса уже зарезервирован участок площадью 86 гектаров в Юнтолове. Здесь будут содержать крупных животных, которым не хватает места в Ленинградском зоопарке в Александровском парке.
Согласно концепции, разработанной Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства, новый зоопарк разделят на несколько зон: от «Африканской саванны» до «Арктики и Антарктики» с павильонами и вольерами для слонов, жирафов, львов, волков, бегемотов, медведей и других животных.
Будущий комплекс также будет включать не менее пяти кафе и ресторанов, а его центральной локацией станет павильон в виде айсберга с фудкортом, кинотеатром, выставочным залом, парком развлечений и смотровой площадкой. Всю эту территорию соединят с помощью монорельса. Сроки реализации, объем инвестиций и финансовая модель проекта пока не известны.
Визуализация будущего пространства в бывшей тюрьме «Кресты»
Люксовые гостиницы и спа-центр в «Крестах»
О создании четырех- и пятизвездочных отелей в бывшей тюрьме договорились ее собственник — группа компаний «КВС» — и Cosmos Hotel Group. Об этом Собака.ru сообщили в пресс-службе застройщика. Более 250 номеров разместят в крестообразных корпусах, которые и дали название историческому комплексу на Арсенальной набережной. Кроме того, стало известно о планах по созданию спа-центра. В рамках ПМЭФ-2026 также презентовали новый логотип будущего пространства, созданный дизайн-студией Артемия Лебедева.
Ключевые параметры проекта реставрации «Крестов», разработанного «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником, согласовали еще в декабре 2025 года, а на госэкспертизу его передадут этой осенью. Помимо гостиниц он предполагает открытие мультимедийного музея об истории этого комплекса, гастрономического кластера, пешеходного променада с арт-объектами, а также собственного причала. А пока по территории водят экскурсии — эксклюзивное право на их проведение получил Дом культуры Льва Лурье.
Ново-Адмиралтейский остров расположен рядом с одной из самых популярных локаций города — Новой Голландией
Концертный зал на Ново-Адмиралтейском острове и новый мост через Неву
Инвестиции в создание новой площадки в Адмиралтейском районе Петербурга составят не менее 100 млрд рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026. По его словам, она будет рассчитана на оперные и балетные постановки, симфонические концерты и гастрольные выступления и не будет закреплена за каким-либо театром или коллективом, чтобы принимать как российские, так и зарубежные труппы. В состав будущего комплекса также войдут общественные пространства, музей и восстановленный храм Спаса-на-Водах.
Проект развития Ново-Адмиралтейского острова также предусматривает строительство одноименного моста. Соглашение о разработке его документации в рамках форума подписали город и компания «Дороги и мосты» (входит в «Нацпроектстрой»). Новая переправа пройдет от набережной реки Мойки до набережной Лейтенанта Шмидта. Вместе с мостом Бетанкура она создаст дополнительную связь между Василеостровским и Адмиралтейским районами, а также поможет разгрузить Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты, считают в Смольном.
Бумажная фабрика Варгуниных, входящая в исторический комплекс на Октябрьской набережной
Жилье на территории «Невской мануфактуры»
Промышленная территория на Октябрьской набережной обретет новую жизнь. Соглашение об этом на ПМЭФ-2026 подписали компании «КВС-Невский» и «Невское наследие», сообщили Собака.ru в пресс-службе застройщика. Проект стоимостью около 40 млрд рублей предусматривает строительство 170 тысяч квадратных метров жилья, а также школы и двух детских садов. Первую очередь планируют запустить уже в 2029 году.
В состав комплекса входят объекты культурного наследия — фабрика шерстяных изделий «Торнтон» и бумажная фабрика Варгуниных. В 2021 году они оказались в центре внимания из-за крупного пожара, во время которого погиб начальник караула пожарно-спасательной части № 64. Одним из ключевых условий дальнейшего развития участка стало восстановление исторических зданий и их приспособление под современное использование.
Бывший ликеро-водочный завод (первый слева) на Синопской набережной
Жилье на месте завода «Ливиз» и аналог Сандуновских бань
Бывшее предприятие на Синопской набережной реконструируют под квартиры, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на заявление компании «ЛСР», сделанное на ПМЭФ-2026. По информации издания, девелопер планирует начать работы уже в этом году, а завершить — к началу 2030-х. Исторические здания восстановят и приспособят под современное использование.
Проект также предусматривает общественное пространство с пешеходной зоной, магазинами, кафе и местами для отдыха. По словам основателя «ЛСР» Андрея Молчанова, которые приводит РБК, в планах компании и открытие петербургского аналога Сандуновских бань — исторической парной в центре Москве.
«Ливиз» — бывший ликеро-водочный завод в Петербурге. Его возвели в конце XIX века по проекту архитектора Александра Иванова. До революции он числился поставщиком № 1 императорского двора. С 2007 года производство вывели из центра города на вспомогательную площадку. В 2011 году убыточное предприятие признали банкротом, а его собственность передали государству. Девелопер приобрел комплекс в 2021 году за 1,1 млрд рублей.
Дворец культуры имени Кирова на Васильевском острове
«Сириус» в ДК имени Кирова и «Ленэкспо»
Соглашение о создании кампуса образовательного центра на Васильевском острове в рамках ПМЭФ-2026 подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Последняя в разговоре с РБК уточнила, что одну часть будущего учреждения разместят в ДК имени Кирова, где уже ведется проектирование, а другую — на территории «Ленэкспо», где появятся лаборатории и другие специализированные площадки. Открытие первой очереди запланировано на 2029 год.
Конструктивистское здание ДК имени Кирова построили в 1930-е годы. В 2001-м его признали федеральным памятником архитектуры. До 2019 года им владела Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП), затем она продала его ООО «Докка». В сентябре 2025 года Арбитражный суд Петербурга вернул дворец культуры в собственность государства. Фонд «Талант и успех» был создан в 2014 году по инициативе Владимира Путина и занимается развитием «Сириуса».
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