Новый зоопарк, кампус «Сириуса» на Васильевском и 100-метровая башня Татлина на намыве: главные проекты Петербурга по итогам ПМЭФ-2026

Северный намыв Васильевского острова и 100-метровая башня Татлина

Соглашение о строительстве нового квартала на 163 га подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и основатель компании «ЛСР» Андрей Молчанов. Здесь возведут 875 тысяч квадратных метров жилья, а также четыре школы и семь детских садов, поликлинику на 600 посещений в смену, роддом или больницу. Кроме того, проектом предусмотрены 30 га зеленых зон, новые набережные с велосипедными и беговыми дорожками протяженностью четыре километра и продолжение проспекта Крузенштерна.

Одной из главных особенностей будущего квартала может стать копия башни Владимира Татлина. По словам главы ЛСР Андрея Молчанова, которые приводит РБК, ее разместят на берегу Финского залива. Башня III Интернационала, задуманная художником-визионером в начале XX века, должна была достигать 400 м в высоту, но ее так и не построили. Современная версия будет значительно ниже — около 100 м. Девелопер рассчитывает, что она станет городской достопримечательностью. Бюджет проекта пока не раскрывается, но в компании отмечают, что строительство этого объекта станет подарком Петербургу.