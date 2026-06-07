В Петербурге и Ленобласти заметили птенцов лысух и черных дятлов

По словам биолога Павла Глазкова, птенцы дятлов уже довольно большие и скоро начнут вылетать из гнезда, так как со дня на день им станет тесно. На видео попал заботливый отец с красной «шапочкой» на голове (у самок красный только затылок).

Во время кормления произошел конфликт: почувствовав конкуренцию, братья и сестры вытолкнули одного из птенцов из дупла. Глазков отметил, что отец отошел в сторону и не стал вмешиваться, тогда как самка, вероятно, заступилась бы за птенца.

Биолог успокаивает: птенец не погибнет и при желании сможет самостоятельно вскарабкаться обратно. Черный дятел встречается и в Петербурге. Птица занесена в Красную книгу города.

Птенцов лысухи заметили в Удельном парке. В соцсетях сообщества их сравнили с «инопланетянами». Взрослые лысухи не имеют красно-оранжевого окраса — их оперение в основном черное, а клюв белый.