Санаторий «Сестрорецкий курорт» откроется после реконструкции в конце 2026 года

Соглашение о комплексном развитии санатория заключили в рамках ПМЭФ-2026.
В текущий момент инвестор завершает работы по воссозданию исторического здания концертного зала, утраченного в Великую Отечественную Войну.
Также модернизируют один из корпусов, обновят номерной фонд, установят новое медицинское оборудование и введут новые направления диагностики, рассказали в пресс-службе администрации города.
О том, что санаторий может открыться в этом году, сообщили в ТАСС со ссылкой на основателя «Группы ЛСР» Андрея Молчанова.
основатель «Группы ЛСР»
Построенный в 1900 году в стиле модерн Сестрорецкий курзал вмещал до полутора тысяч человек и был центром культурной жизни дореволюционного Петербурга. Его восстановление создаст «новое общественное пространство и точку притяжения в Курортном районе».
Напомним, что в марте «Группа ЛСР» изменила график работ на территории санатория «Сестрорецкий курорт» — завершить работы планировали к 30 сентября 2027 года.
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