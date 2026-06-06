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Санаторий «Сестрорецкий курорт» откроется после реконструкции в конце 2026 года

Соглашение о комплексном развитии санатория заключили в рамках ПМЭФ-2026.

Фото: Telia // Shutterstock

В текущий момент инвестор завершает работы по воссозданию исторического здания концертного зала, утраченного в Великую Отечественную Войну.

Также модернизируют один из корпусов, обновят номерной фонд, установят новое медицинское оборудование и введут новые направления диагностики, рассказали в пресс-службе администрации города.

О том, что санаторий может открыться в этом году, сообщили в ТАСС со ссылкой на основателя «Группы ЛСР» Андрея Молчанова.

Андрей Молчанов — для ТАСС

основатель «Группы ЛСР»

«Я надеюсь, что к концу года мы его уже должны будем ввести. Или в начале следующего года. И наши горожане, и гости нашего города смогут получать наслаждение и слушать концерты прямо на берегу Финского залива».

Построенный в 1900 году в стиле модерн Сестрорецкий курзал вмещал до полутора тысяч человек и был центром культурной жизни дореволюционного Петербурга. Его восстановление создаст «новое общественное пространство и точку притяжения в Курортном районе».

Напомним, что в марте «Группа ЛСР» изменила график работ на территории санатория «Сестрорецкий курорт» — завершить работы планировали к 30 сентября 2027 года.

Сроки реконструкции «Сестрорецкого курорта» сдвинули

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