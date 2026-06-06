Санаторий «Сестрорецкий курорт» откроется после реконструкции в конце 2026 года

Построенный в 1900 году в стиле модерн Сестрорецкий курзал вмещал до полутора тысяч человек и был центром культурной жизни дореволюционного Петербурга. Его восстановление создаст «новое общественное пространство и точку притяжения в Курортном районе».

Напомним, что в марте «Группа ЛСР» изменила график работ на территории санатория «Сестрорецкий курорт» — завершить работы планировали к 30 сентября 2027 года.