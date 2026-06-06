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В Петербурге температура воздуха может прогреться до +28 градусов

В субботу, 6 июня, город ощутит влияние уходящего на юго-восток антициклона. Ожидается облачная с прояснениями, сухая и очень теплая погода.

Фото: Sergei Gorin // Shutterstock

Воздух прогреется до +26…+28 градусов тепла. Ветер будет дуть с юга, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется чуть выше нормы и составит 762 миллиметров ртутного столба.

Однако к субботнему вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта с запада — в городе возможны кратковременные дожди.

В воскресенье ночью также ожидаются кратковременные осадки, днем дождей не будет. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем — от +21 до +23, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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