В Петербурге температура воздуха может прогреться до +28 градусов

Воздух прогреется до +26…+28 градусов тепла. Ветер будет дуть с юга, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется чуть выше нормы и составит 762 миллиметров ртутного столба.

Однако к субботнему вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта с запада — в городе возможны кратковременные дожди.

В воскресенье ночью также ожидаются кратковременные осадки, днем дождей не будет. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем — от +21 до +23, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.