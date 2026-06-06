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Ольгинский водоем стал единственным пригодным для купания в Петербурге

В остальных 23 водоемах, включая Суздальские озера, Безымянное озеро, реку Ижору, пляжи Финского залива и озеро Разлив, купаться не рекомендуется.

Фото: andrew ustinoff // Shutterstock

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти проверил качество воды на водных объектах. В итоге из 24 обследованных пляжей нормам соответствует лишь Ольгинский водоем в Выборгском районе.

В Ленобласти из 20 протестированных зон отдыха пригодными для купания признаны три пляжа в Приозерском районе: озера Ратное, Снетковское и Петровское. Остальные 17 водоемов также не соответствуют требованиям, сообщили в ведомстве.

Напомним, что в этом году 137 умных камер будут следить за отдыхающими на петербургских пляжах: они будут искать тех, кто купается в запрещенных зонах и курит в неположенных местах. Также камеры с видеоаналитикой и аудиоинформированием будут следить за количеством купающихся, наличием водного транспорта и животных на пляже.

Умные камеры будут следить за отдыхающими на пляжах Петербурга

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