В Кудрове рабочие повредили деревья, высаженные горожанами. Деньги на них собирали в местных пабликах

Как рассказал Афанасович, небольшие повреждения получили клены Друммонда и Майера, дзельква пильчатая и орех. Больше всего пострадал клен сахарный: кору на его стволе сняли почти по всему кругу. Волонтер рассказал, что участники фонда обработают раны специальным составом — жидкой корой.

Видео с рассказом о ситуации опубликовали также в сообществе «Жизнь в Кудрово». В комментариях к публикации пресс-служба Заневского городского поселения сообщила, что сетки и колья убрали сотрудники паркового хозяйства во время весеннего благоустройства. По словам администрации, сотрудники паркового хозяйства утверждают, что конструкции были повреждены, а жители, которые высаживали деревья, не следили за ними. Там же сообщили, что поврежденные места на стволах уже обработали. По словам директора МКУ «Парковое хозяйство» Виталия Чеха, подрядчика предупредили, что при покосе травы вокруг деревьев нужно оставлять не менее полуметра нетронутой территории.

В администрации также заявили, что весной деревья выглядели здоровыми и не нуждались в опоре. Но после того как появилась листва, стало понятно, что нескольким саженцам все же нужны подвязки. Их обещают установить в ближайшее время.

«Фонд соседского благоустройства Кудрово» — объединение местных жителей, которое с 2019 года занимается озеленением города. Инициатива началась со сбора средств на покупку двух кленов взамен погибших деревьев на Столичной улице. Его организовали Алексей Афанасович и администратор паблика «Жизнь в Кудрово» Павел Дёмин. С тех пор волонтеры регулярно проводят новые посадки, предварительно согласовывая их с местной администрацией и управляющими компаниями. После высадки за растениями продолжают ухаживать: в засушливую погоду их поливают, а также обрезают, подвязывают и обрабатывают от вредителей. К сентябрю 2024 года участники сообщества высадили в Кудрове около 180 деревьев и 500–600 кустарников.