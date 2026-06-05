Огромные очереди выстроились на встрече с нобелевским лауреатом в «Подписных»

Чтобы попасть на выступление китайского писателя Мо Яня, которое началось в 12:00 в книжном, некоторые петербуржцы стояли в очереди с 6:30 утра, передает корреспондент Собака.ru. Толпа растянулась на весь магазин — лестницу и залы. Уже за час до появления писателя очередь насчитывала почти тысячу человек, рассказали «Подписные издания».
«Если вы еще не в очереди: к сожалению, вы точно не успеете получить автограф Мо Яня», — предупредили в книжном.
Мо Янь получил Нобелевскую премию по литературе в 2012 году. В Петербург писатель прибыл к премьере спектакля Александринского театра по роману «Устал рождаться и умирать», которая состоится 5 июня. Творческая встреча и автограф-сессия пройдут на Новой сцене 6 июня в 14:30.
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