Огромные очереди выстроились на встрече с нобелевским лауреатом в «Подписных»

«Если вы еще не в очереди: к сожалению, вы точно не успеете получить автограф Мо Яня», — предупредили в книжном.

Мо Янь получил Нобелевскую премию по литературе в 2012 году. В Петербург писатель прибыл к премьере спектакля Александринского театра по роману «Устал рождаться и умирать», которая состоится 5 июня. Творческая встреча и автограф-сессия пройдут на Новой сцене 6 июня в 14:30.