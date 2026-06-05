В Юнтолово построят новый зоопарк. Для него нашли инвестора

Соглашение, предусматривающее инвестирование в строительство нового зоопарка в Приморском районе, город подписал 4 июня на ПМЭФ с компанией «Сотекс». Предприятие входит в структуру ГК «Балтрос», которая под управлением гендиректора Ильи Коршунова занимается подготовкой к строительству 2–4-го этапов Широтной магистрали скоростного движения.

Строительство зоопарка включено в стратегию социально-экономического развития до 2035 года, отмечают в городской администрации. Он задуман как центр научной работы и экологического образования. Ближайшим метро к зверинцу станет строящаяся станция «Богатырская», которую власти планируют запустить к 2029 году.

Построить новый зоопарк в Юнтолово впервые предложили в 1992 году, с инициативой выступил Иван Корнеев, который тогда возглавлял Ленинградский зоопарк. К обсуждению идеи вернулись в 2006 году. Проект зоопарка в Приморском районе разрабатывался еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Новые проекты и концепции зверинца обсуждали как при Георгии Полтавченко, так и при действующем главе города Александре Беглове.

Еще в июле 2025 году Петербургу президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи с президентом Владимиром Путиным подарил Петербургу двух слонов в честь 65-летия установления дипотношений между странами, однако из-за нехватки мест в существующем зоопарке их так и не привезли в Россию.