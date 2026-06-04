Реставрация корпуса, выставка и ретропоезд: как Гатчинский дворец отпразднует свой юбилей

В честь 260-летия Гатчинского дворца 6 июня посещение Дворцового парка сделают бесплатным. В этот день гости смогут побывать на открытии сразу нескольких исторических объектов после реставрации, посетить выставку, а также послушать, как играет оркестр.
Одним из главных событий станет открытие выставки «Семь историй сотворения мира. К 50-летию реставрации Гатчинского дворца». Экспозиция расскажет о людях, которые уже полвека восстанавливают дворцовые интерьеры, уничтоженные во время Великой Отечественной войны.
На выставке посетители смогут узнать, как проходит реставрация, какие задачи приходится решать специалистам и почему иногда сложно выбрать между восстановлением утраченного и сохранением следов времени. В экспозицию вошли скульптура, графика, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, а также реставрационные слепки, копии и чертежи. Многие экспонаты покажут публике впервые.
Также 6 июня откроют двор Кухонного каре. Впервые после пожара 1944 года полностью завершена реставрация фасадов дворца, которая продолжалась почти десять лет. Ранее эта территория была закрыта для посетителей, а теперь здесь появится новое общественное пространство с видом на звонницу Троицкой дворцовой церкви.
В этот же день после реставрации откроется Горбатый мост — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Дворцового парка. Построенный в 1800 году по проекту архитектора Андреяна Захарова, он серьезно пострадал во время войны. Последние восстановительные работы начались в 2022 году. Специалисты сохранили уцелевшие элементы и воссоздали утраченные детали, вернув мосту его исторический облик. Прогуляться и отдохнуть на трех его террасах гости музея-заповедника «Гатчина» смогут после завершения реставрационных работ на Террасе-пристани, которое ожидается не раньше 2027 года.
Праздничную программу дополнят выступления оркестра Военно-морского института Морского корпуса Петра Великого, Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота России и Военного оркестра Ленинградской военно-морской базы.
Добраться Гатчины в этот день можно на ретропоезде. Состав отправится от Балтийского вокзала в 14:15 и окажется железнодорожной станции Гатчина-Балтийская в 15:18. Обратно поезд поедет в 15:45, в Петербург он вернется в 16:52.
Гатчинский дворец — крупнейшая резиденция русской императорской семьи в окрестностях Петербурга. Екатерина II пожаловала усадьбу своему фавориту — графу Григорию Орлову, и в 1766 году архитектор Антонио Ринальди начал строить здесь охотничий замок, а вокруг появился первый в России пейзажный парк. В 1783 году Екатерина II выкупила усадьбу у наследников бывшего фаворита и подарила своему сыну — будущему императору Павлу I. До 1917 года дворец оставался в собственности императорской семьи.
В 1918 году в Гатчинском замке был основан музей, который за богатство коллекции называли «Пригородным Эрмитажем». Во время оккупации Гатчины в годы Великой Отечественной войны дворец серьезно пострадал, почти все интерьеры были утрачены в результате пожара 1944 года. В Дворцовом парке мосты, кроме Горбатого, были взорваны, павильоны, кроме Венерина, разрушены частично или полностью. Реставрационные работы начались в 1976 году и продолжаются до сих пор.
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