Реставрация корпуса, выставка и ретропоезд: как Гатчинский дворец отпразднует свой юбилей

Одним из главных событий станет открытие выставки «Семь историй сотворения мира. К 50-летию реставрации Гатчинского дворца». Экспозиция расскажет о людях, которые уже полвека восстанавливают дворцовые интерьеры, уничтоженные во время Великой Отечественной войны.

На выставке посетители смогут узнать, как проходит реставрация, какие задачи приходится решать специалистам и почему иногда сложно выбрать между восстановлением утраченного и сохранением следов времени. В экспозицию вошли скульптура, графика, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, а также реставрационные слепки, копии и чертежи. Многие экспонаты покажут публике впервые.

Также 6 июня откроют двор Кухонного каре. Впервые после пожара 1944 года полностью завершена реставрация фасадов дворца, которая продолжалась почти десять лет. Ранее эта территория была закрыта для посетителей, а теперь здесь появится новое общественное пространство с видом на звонницу Троицкой дворцовой церкви.

В этот же день после реставрации откроется Горбатый мост — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Дворцового парка. Построенный в 1800 году по проекту архитектора Андреяна Захарова, он серьезно пострадал во время войны. Последние восстановительные работы начались в 2022 году. Специалисты сохранили уцелевшие элементы и воссоздали утраченные детали, вернув мосту его исторический облик. Прогуляться и отдохнуть на трех его террасах гости музея-заповедника «Гатчина» смогут после завершения реставрационных работ на Террасе-пристани, которое ожидается не раньше 2027 года.