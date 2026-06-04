«Почта России» возобновила доставку посылок из США

Операторы двух стран в конце мая восстановили почтовый импорт в Россию, приостановленный в 2022 году. Первая партия отправлений уже прибыла в страну. Посылки доставляют транзитными рейсами через третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».
В конце прошлого года компания возобновила прием отправлений в Соединенные Штаты в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», приостановленный с 26 августа из-за отмены беспошлинного режима американским правительством.
США — исторически значимое направление для клиентов «Почты России», отмечает в компании. Ранее почтовый импорт из этой страны составлял более 50 тонн в месяц: в основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы.
С 2022 года почтовый импорт между Россией и США был ограничен, посылки отправлялись через экспресс-перевозчиков. Сейчас «Почта России» может отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны: государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки.
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