«Почта России» возобновила доставку посылок из США

В конце прошлого года компания возобновила прием отправлений в Соединенные Штаты в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», приостановленный с 26 августа из-за отмены беспошлинного режима американским правительством.

США — исторически значимое направление для клиентов «Почты России», отмечает в компании. Ранее почтовый импорт из этой страны составлял более 50 тонн в месяц: в основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы.

С 2022 года почтовый импорт между Россией и США был ограничен, посылки отправлялись через экспресс-перевозчиков. Сейчас «Почта России» может отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны: государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки.