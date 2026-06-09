Каким задумывали парк на Крестовском острове и почему его так и не достроили? Отвечает архитектор и профессор Олег Явейн

В советское время Елагин, Каменный и Крестовский острова объединили под общим названием — Кировские. Каждый из них получил свою роль: первые два предназначались для спокойных и уединенных прогулок и не нуждались в масштабных обновлениях, а третий был призван стать центром притяжения для любителей спорта. Для этого его предстояло полностью преобразить. Эту работу поручили Александру Никольскому — одному из крупнейших мастеров ленинградского авангарда. Каким он видел Крестовский остров? Что удалось воплотить в жизнь, а что так и осталось на бумаге? Собака.ru публикует фрагмент новой книги архитектора и профессора Олега Явейна, посвященной автору этого проекта.
Во времена проектирования и строительства ансамбль Крестовского острова нередко называли парком будущего. В обществе он утверждался в качестве модели «счастливого коммунистического завтра», архитекторы же круга Никольского видели в его замысле прежде всего «реальную фантазию» автономной творческой личности.
Как бы то ни было, комплекс уже в задании на проектирование — сложный, многосоставный организм территорий и сооружений различного назначения. «На территории 190 га, — писал Никольский, — необходимо разместить среди будущей зелени все сектора современной спортивной работы с целой системой спортивных сооружений разного назначения: стадионы, театры, цирк, кино, выставочные павильоны, клубы и т. п.»
Приморский парк Победы был одним из крупнейших проектов Ленинграда и любимым детищем Никольского. По замыслу архитектора его композиция складывалась из нескольких ландшафтных акцентов: от «Гидропарка» до острова с яхт-клубом и башней-маяком. Центральное место занимал стадион имени Кирова, первая очередь которого была открыта в 1950-х годах и отмечена Сталинской премией. Никольский продолжал руководить его проектированием до последних дней жизни, но его замысел так и не был осуществлен в полной мере. Среди причин — масштабность проекта и стремительная смена эпохи, которая изменила официальный взгляд на архитектуру того времени. В 2006 году спортивный объект снесли, а на его месте построили «Газпром Арену».
Однако таких объектов, как Гребной канал или «Зеленоводный театр», как Театр эстрады, Цирк шапито и Шахматный павильон, не было в первоначальном задании на проектирование. Можно сказать, что вся столь же оригинальная, сколь и грандиозная государственная программа освоения территории Крестовского острова возникла в процессе проектирования из предложений архитектора, а уж затем эта программа частями рассматривалась, отвергалась или финансировалась, дорабатывалась и утверждалась уже в качестве заданий проектировщикам от соответствующих государственных инстанций; шло время, менялась политическая ситуация, и тогда многое этими же инстанциями изменялось или отменялось, в ответ возникали новые проектные инициативы, и процесс вступал в новую фазу.
Фотопортрет архитектора 1940 года из книги Олега Явейна «Александр Никольский» (в двух томах)
За время проектирования парка на Крестовском острове накопилось много разных затей, было задумано много архитектурных миров, большинство из которых Никольский манифестировал как узлы связей парковой структуры, как нечто «органически и пространственно слитое с зеленым окружением» и словно бы вырастающее из него, «как элемент системы парка, а не самодостаточное целое». Возможно, еще и поэтому в не единожды меняющихся замыслах все объекты парка оставались связаны некими сцеплениями, делающими их единой структурой в целом, частях и деталях.
Александр Сергеевич Никольский (1884–1953) — советский архитектор, градостроитель, теоретик и идеолог конструктивизма, один из лидеров ленинградского авангарда. Среди других известных проектов мастера на территории города — Жилой массив на Тракторной улице и проспекте Стачек (совместно с А. И. Гегелло и Г. А. Симоновым), школа имени 10-летия Октября, общественные бани «Гигант».
Парк, строящийся в 1930–1950-х годах на Крестовском острове, — грандиозный архитектурно-парковый ансамбль, возникший по единому замыслу, и в этом отношении его всегда сравнивали с ансамблями Версаля или Петергофа; но в то же время это исторически сложившийся ансамбль, уже на стадии проектирования создававшийся наслоениями драматически меняющихся времен, с той лишь разницей, что все перемены проходили через мозг и руку одного архитектора. К Крестовскому острову очень подошли бы слова Никольского: «Ансамбль — это сплошные ошибки и противоречия, талантливо слаженные» или «Многолетний диссонанс — ансамбль».
Проект стадиона на стрелке Крестовского острова в Ленинграде (около 1950 года) из книги Олега Явейна «Александр Никольский» (в двух томах). Панорама со стороны Финского залива
Так, план острова во всех его вариантах нарисован достаточно свободно и живописно, но в нем (кроме общей пространственной схемы) можно выделить еще и узловые объекты, задающие особый порядок связанности всему проектируемому на острове.
Таков сложный организм двухкилометровой многополосной парковой магистрали, ведущей к стадиону-холму и снабженной параллельными полосами движения (которые разделены зелеными зонами): для пешеходов, машин, велосипедов, детей и парадных шествий.
Своеобразный водный визави этой главной оси — параллельный ей Канал водного спорта, проходящий почти через весь остров и отделяющий от него северную гряду островков с Яхт-клубом, Водо-Мото-Клубом, «Веселыми горами». Венец всему — стадион-холм, он — «как награда на долгом пути» — окончание этого пути, само являющееся фокусом парка на границе земли и воды.
Двухтомник «Александр Никольский» подготовлен бюро «Студия 44» при содействии Академии художеств и Музея истории Санкт-Петербурга. Презентация книги с участием ее автора — архитектора, профессора МАРХИ и Международной академии архитектуры (International Academy of Architecture) Олега Явейна — состоится 10 июня в магазине «Подписные издания». Регистрация — по этой ссылке.
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