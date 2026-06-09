Каким задумывали парк на Крестовском острове и почему его так и не достроили? Отвечает архитектор и профессор Олег Явейн

Во времена проектирования и строительства ансамбль Крестовского острова нередко называли парком будущего. В обществе он утверждался в качестве модели «счастливого коммунистического завтра», архитекторы же круга Никольского видели в его замысле прежде всего «реальную фантазию» автономной творческой личности.

Как бы то ни было, комплекс уже в задании на проектирование — сложный, многосоставный организм территорий и сооружений различного назначения. «На территории 190 га, — писал Никольский, — необходимо разместить среди будущей зелени все сектора современной спортивной работы с целой системой спортивных сооружений разного назначения: стадионы, театры, цирк, кино, выставочные павильоны, клубы и т. п.»