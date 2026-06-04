Где взять июньский номер журнала Собака.ru

Аполлон Мусагет расправил крылья на обложке коллекционного выпуска ТОП50 — 2026!
В 2026 году мы побили рекорд и собрали самый большой номер за историю премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», посвященный всем 50 лауреатам, — 436 страниц! Классно, что в 2026-м среди лауреатов много нишевых героев, ньюкамеров, команд, суперзвезд и патриархов всех видов искусств. А еще к номинациям «Кино», «Театр», «Бизнес», «Мода», «Наука и Жизнь», «Музыка», «Книги», «Искусство» добавилась номинация «Глава культурной институции».
Интервьюируют самых известных петербуржцев (их имена здесь!) не менее известные герои. Ищите в номере диалог режиссеров Константина Богомолова и Валерия Фокина, а также:
- стилиста Александра Рогова и готик-дивы Вики Салават
- режиссера Николая Хомерики и поп-иконы Татьяны Булановой
- филолога Марии Крупновой с куратором Юлией Сениной
- литературоведа Евгения Жаринова и актера Тихона Жизневского
- кинокритика Марии Кувшиновой с основателем СТВ Сергеем Сельяновым
- основателя Limonov Art Foundation Сергея Лимонова и коллекционера Дениса Химиляйне
- идеолога KM20 Ольги Карпуть с дизайнером Романом Зимогорским
- худрука KGallery Кристины Березовской с коллекционером Владимиром Березовским
- киноведа Василия Степанова с актрисой Паулиной Андреевой
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Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), в магазинах сети «Лента» и сети «Свежая пресса», в книжных «Подписные издания» и «Все свободны».
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Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В аэропорту Шереметьево свежий номер можно забрать с собой в полет из премиальных лаунжей. В терминале С (международные рейсы, 3 этаж, зона вылетов) это «Сбер» и Alfa Only Lounge, в терминале B бизнес-зал «А-Клуб».
В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.
Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
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