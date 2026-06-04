Где взять июньский номер журнала Собака.ru

Интервьюируют самых известных петербуржцев (их имена здесь!) не менее известные герои. Ищите в номере диалог режиссеров Константина Богомолова и Валерия Фокина, а также:

стилиста Александра Рогова и готик-дивы Вики Салават

режиссера Николая Хомерики и поп-иконы Татьяны Булановой

филолога Марии Крупновой с куратором Юлией Сениной

литературоведа Евгения Жаринова и актера Тихона Жизневского

кинокритика Марии Кувшиновой с основателем СТВ Сергеем Сельяновым

основателя Limonov Art Foundation Сергея Лимонова и коллекционера Дениса Химиляйне

идеолога KM20 Ольги Карпуть с дизайнером Романом Зимогорским

худрука KGallery Кристины Березовской с коллекционером Владимиром Березовским

киноведа Василия Степанова с актрисой Паулиной Андреевой