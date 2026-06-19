Модернизация и советский ретрофутуризм

ИФЗ — это легенда: 281 год, первый фарфоровый завод в России. В таком статусе можно просто перевыпускать хиты — авангардные чайники Малевича и агитфарфор Чехонина. А вы премьерите коллаборацию с вау-эффектом — порцеллановые роботы-балерины из видеоигры Atomic Heart. Зачем?

Если делать только исторические коллекции — это никому не будет интересно. Да, есть парадные императорские сервизы, есть агитационный фарфор 1920-х, есть советские бестселлеры. А есть современное искусство фарфора — то, что модно и интересно сейчас. Коллаборации ИФЗ — отдельное, важное для нас направление, его возглавляет креативный директор Кирилл Пименов. Мы всей командой собираемся на мозговые штурмы и обсуждаем, что нового можем создать. Иногда идеи бывают спонтанными, как коллаборация с Atomic Heart: кто-то упомянул, что было бы интересно посмотреть в сторону видеоигр, а буквально через несколько дней с нами связались из студии Mundfish и предложили сотрудничество.

Совпадение? Не думаем!

Мы сразу согласились! Весь завод разделился на два лагеря — тех, кто фанатеет от ретрофутуристической вселенной Atomic Heart, и тех, кто никогда об этой культовой игре не слышал. Но первых оказалось так много, что я поняла — мы попали в точку.

Так зумеры начали коллекционировать фарфор — и продолжили традицию своих прабабушек: фигурки персонажей Atomic Heart — Правой и Левой близняшек — немедленно ушли в солдаут, как когда-то чашки Щекатихиной-Потоцкой!

Да, это правда. Скульптуры оказались невероятно тяжелыми в создании: каждая из роботов-балерин стоит всего на двух точках, сами фигурки очень детализированные и выполнены из бисквитного фарфора. Над проектированием долго работали и скульпторы, и техническая дирекция, и отливщики в цехе: от первого образца до финального изделия создали до десяти промежуточных вариантов.