Петербуржцы жалуются на неприятный запах. В небе над городом периодически замечают дым

Сейчас индекс качества воздуха, согласно данным AccuWeather, равен 56, что говорит о его плохом состоянии. Такой воздух считается небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Еще тремя часами ранее этот показатель соответствовал характеристике «вредный» и был на отметке 101.

В Комитете по природопользованию Собака.ru сообщили, что по состоянию на 13:00 автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха не зафиксировали превышений по измеряемым компонентам.

3 июня в городе в результате обстрелов БПЛА повреждения получили несколько объектов инфраструктуры, заявили в Смольном. В администрации сообщили, что чрезвычайные службы ликвидируют последствия атаки.

Дым в небе над городом уже замечали в конце марта. Тогда жалобы петербуржцев на запах гари и публикации о серой дымке в небе совпали по времени с сообщениями о пожарах в портах Приморска и Усть-Луги, а также в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти (в тех местах расположен нефтеперерабатывающий завод).