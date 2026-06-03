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Петербуржцы жалуются на неприятный запах. В небе над городом периодически замечают дым

Сообщения о запахе гари горожане публикуют в соцсетях с раннего утра 3 июня. В Петербурге также замечают дым. Смог периодически рассеивается и появляется вновь, на момент публикации его не было, рассказывает читатель Собака.ru из Приморского района.

Katvic / Shutterstock.com

Сейчас индекс качества воздуха, согласно данным AccuWeather, равен 56, что говорит о его плохом состоянии. Такой воздух считается небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Еще тремя часами ранее этот показатель соответствовал характеристике «вредный» и был на отметке 101.

В Комитете по природопользованию Собака.ru сообщили, что по состоянию на 13:00 автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха не зафиксировали превышений по измеряемым компонентам.

3 июня в городе в результате обстрелов БПЛА повреждения получили несколько объектов инфраструктуры, заявили в Смольном. В администрации сообщили, что чрезвычайные службы ликвидируют последствия атаки.

Дым в небе над городом уже замечали в конце марта. Тогда жалобы петербуржцев на запах гари и публикации о серой дымке в небе совпали по времени с сообщениями о пожарах в портах Приморска и Усть-Луги, а также в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти (в тех местах расположен нефтеперерабатывающий завод).

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