Петербуржцы жалуются на неприятный запах. В небе над городом периодически замечают дым

Сообщения о запахе гари горожане публикуют в соцсетях с раннего утра 3 июня. В Петербурге также замечают дым. Смог периодически рассеивается и появляется вновь, на момент публикации его не было, рассказывает читатель Собака.ru из Приморского района.
Сейчас индекс качества воздуха, согласно данным AccuWeather, равен 56, что говорит о его плохом состоянии. Такой воздух считается небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Еще тремя часами ранее этот показатель соответствовал характеристике «вредный» и был на отметке 101.
В Комитете по природопользованию Собака.ru сообщили, что по состоянию на 13:00 автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха не зафиксировали превышений по измеряемым компонентам.
3 июня в городе в результате обстрелов БПЛА повреждения получили несколько объектов инфраструктуры, заявили в Смольном. В администрации сообщили, что чрезвычайные службы ликвидируют последствия атаки.
Дым в небе над городом уже замечали в конце марта. Тогда жалобы петербуржцев на запах гари и публикации о серой дымке в небе совпали по времени с сообщениями о пожарах в портах Приморска и Усть-Луги, а также в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти (в тех местах расположен нефтеперерабатывающий завод).
Комментарии (0)