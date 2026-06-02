Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Благотворительный «сикс севен» проведет магазин «Спасибо!»

На выходных, 6 и 7 июня, в пространстве Московского рынка пройдет «Детский маркет 67». Все вырученные средства направят подопечным петербургского фонда «Теплый дом», который помогает семьям с детьми в трудной жизненной ситуации.

Фото: предоставлено пресс-службой магазина «Спасибо!»

Посетители смогут приобрести детскую одежду, обувь, книги и аксессуары, а дети всех возрастов — поучаствовать в бесплатной развлекательной программе.

Что ждет гостей маркета?

6 и 7 июня, 12:00 — 18:00

  • Своп детскими игрушками в формате один к одному.
  • Экологичный конструктор «Волшебные крышечки» для малышей и их родителей.

6 июня, 14:30

  • Мастер-класс для детей старше шести лет от объединения «Коллаж-Сабраж» по созданию коллажей «Мечты о лете». Регистрация по ссылке.

7 июня, 14:00

  • Мастер-класс для детей старше шести лет по созданию брелка из бисера от Алены Архиповой. Регистрация по ссылке.

«Теплый дом» — негосударственная организация, которая с 2007 года оказывает помощь семьям с детьми в трудных жизненных обстоятельствах. Среди подопечных фонда не только дети, но и их родители. Последним сотрудники организации помогают найти жилье и работу.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: