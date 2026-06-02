Благотворительный «сикс севен» проведет магазин «Спасибо!»

На выходных, 6 и 7 июня, в пространстве Московского рынка пройдет «Детский маркет 67». Все вырученные средства направят подопечным петербургского фонда «Теплый дом», который помогает семьям с детьми в трудной жизненной ситуации.
Посетители смогут приобрести детскую одежду, обувь, книги и аксессуары, а дети всех возрастов — поучаствовать в бесплатной развлекательной программе.
Что ждет гостей маркета?
6 и 7 июня, 12:00 — 18:00
- Своп детскими игрушками в формате один к одному.
- Экологичный конструктор «Волшебные крышечки» для малышей и их родителей.
6 июня, 14:30
- Мастер-класс для детей старше шести лет от объединения «Коллаж-Сабраж» по созданию коллажей «Мечты о лете». Регистрация по ссылке.
7 июня, 14:00
- Мастер-класс для детей старше шести лет по созданию брелка из бисера от Алены Архиповой. Регистрация по ссылке.
«Теплый дом» — негосударственная организация, которая с 2007 года оказывает помощь семьям с детьми в трудных жизненных обстоятельствах. Среди подопечных фонда не только дети, но и их родители. Последним сотрудники организации помогают найти жилье и работу.
