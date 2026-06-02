Благотворительный «сикс севен» проведет магазин «Спасибо!»

Посетители смогут приобрести детскую одежду, обувь, книги и аксессуары, а дети всех возрастов — поучаствовать в бесплатной развлекательной программе.

Что ждет гостей маркета?

6 и 7 июня, 12:00 — 18:00

Своп детскими игрушками в формате один к одному.

Экологичный конструктор «Волшебные крышечки» для малышей и их родителей.

6 июня, 14:30

Мастер-класс для детей старше шести лет от объединения «Коллаж-Сабраж» по созданию коллажей «Мечты о лете». Регистрация по ссылке.

7 июня, 14:00

Мастер-класс для детей старше шести лет по созданию брелка из бисера от Алены Архиповой. Регистрация по ссылке.

«Теплый дом» — негосударственная организация, которая с 2007 года оказывает помощь семьям с детьми в трудных жизненных обстоятельствах. Среди подопечных фонда не только дети, но и их родители. Последним сотрудники организации помогают найти жилье и работу.