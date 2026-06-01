Правила содержания собак в Петербурге могут смягчить для спасательных отрядов

Сейчас из-под действия ограничений выведены только служебные животные и собаки-поводыри, сопровождающих людей с нарушением зрения. Однако в городе работают и четвероногие помощники общественных спасательных отрядов, которые участвуют в поисковых и аварийно-спасательных операциях, но не входят в систему МЧС. На них действующие исключения не распространяются.

Авторы законопроекта предлагают устранить этот пробел. Исключением останется запрет на появление владельца с животным в общественных местах в состоянии опьянения. Послабление будет действовать только для собак, принадлежащих аттестованным спасателям из официально зарегистрированных общественных формирований.

С ноября 2025 года в Петербурге действует обновленный закон о содержании собак. Расширили перечень запретных зон, ужесточили ответственность для владельцев крупных пород, ввели дополнительные требования к регистрации животных и усилили полномочия инспекторов.

Новый закон также установил штрафы 3—5 тысяч рублей за выгул без намордника «потенциально опасных собак» — к ним относят животных выше 40 сантиметров в холке. Сейчас за выгул собаки без поводка или намордника ее владельцу грозит штраф 1,5–3 тысячи рублей, за выгул в запрещенных местах — 2–5 тысяч, а при повторном нарушении в течение года — до 7 тысяч рублей. Для должностных лиц и ИП штрафы достигают 10–15 тысяч рублей и зависят от тяжести проступка.

В марте этого года городские власти предложили дать право администрациям районов самостоятельно определять территории, где будет разрешен выгул животных. Площадки будут согласовывать с Комитетом по благоустройству и Комитетом по градостроительству (КГА).