Четыре котенка родились у манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке

У манулов Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка родились четыре котенка. Первые детеныши пары появились на свет 8 мая, сообщает пресс-служба зоосада.

Пол котят пока неизвестен. Малыши остаются в логове, кормятся молоком и только начинают открывать глаза, а сотрудники следят за их состоянием.

Молодой отец Шу родился в 2023 году у петербургских манулов Свэна и Намики. Его спутница Пепе, дочь Зеленогорска и Ласточки, появилась на свет в июне 2020-го в Новосибирском Зоопарке.

Отдел хищных млекопитающих просит сохранять тишину у вольеров с манулами, чтобы не беспокоить маму и детенышей.

