Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Четыре котенка родились у манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке

Первые детеныши пары появились на свет 8 мая.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Ленинградского зоопарка
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Ленинградского зоопарка

У манулов Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка родились четыре котенка. Первые детеныши пары появились на свет 8 мая, сообщает пресс-служба зоосада.

Пол котят пока неизвестен. Малыши остаются в логове, кормятся молоком и только начинают открывать глаза, а сотрудники следят за их состоянием.

Молодой отец Шу родился в 2023 году у петербургских манулов Свэна и Намики. Его спутница Пепе, дочь Зеленогорска и Ласточки, появилась на свет в июне 2020-го в Новосибирском Зоопарке.

Отдел хищных млекопитающих просит сохранять тишину у вольеров с манулами, чтобы не беспокоить маму и детенышей.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: