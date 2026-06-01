Спецслужбы будут гарантировать россиянам доступ к важным сервисам во время отключений мобильного интернета

Представить доклад о создании таких механизмов ответственные ведомства должны до 1 июля. Идет ли речь в поручении о «белых списках», неизвестно. Часть упомянутых президентом сервисов уже есть в этом перечне. Среди них, как пишут «Ведомости», — портал «Госуслуги», банки и маркетплейсы.

Перебои в работе мобильного интернета участились в последние месяцы как в Петербурге и Ленобласти, так и на территории других регионов России. О замедлении беспроводной связи власти предупреждают вместе с объявлениями воздушной опасности. «Белые списки» — это составленный Минцифры перечень ресурсов, которые продолжают работать во время подобных ограничений связи. В него, как отмечают в ведомстве, включают самые популярные по данным независимого измерения» сайты и сервисы. Важным условием для добавления в список Минцифры называет расположение всех вычислительных мощностей на территории России.