В лесах под Петербургом насчитали 26 тысяч лосей и почти 3 тысячи медведей

Подсчеты проводились с целью мониторинга охотничьих ресурсов.

Специалисты комитета по животному миру подвели итоги подсчетов обитателей местных лесов. Инспекторы насчитали 26 тысяч лосей, 37 тысяч глухарей, более 3 тысяч медведей и почти 1,5 тысячи кабанов.

Зафиксировано незначительное снижение по сравнению с данными прошлого года численности зайца-беляка, ласки, норки, ондатры и тетерева.

Инспекторы прошли почти 2 тысячи маршрутов протяженностью более 17,6 тысячи километров. На основе этих данных рассчитываются квоты и нормы добычи охотничьих ресурсов, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

