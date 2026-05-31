В Михайловском театре покажут «Раймонду» в постановке Начо Дуато

Премьера 194-го театрального сезона состоится 16, 17 и 18 сентября 2026 года.

Фото: StockphotoVideo / Shutterstock

Главные партии репетируют Анжелина Воронцова, Анастасия Соболева, Приска Цайзель, Эрнест Латыпов, Виктор Лебедев, Никита Четвериков, Данила Хамзин и Михаил Баталов. Атмосферу средневекового замка помогут воссоздать декорации Джаффара Чалаби и изящные костюмы Ангелины Атлагич.

Сюжет балета Александра Глазунова разворачивается вокруг юной Раймонды, которая впервые оказывается перед непростым выбором. Пока ее жених, рыцарь Жан де Бриен, сражается на стороне крестоносцев, за сердце девушки борется сарацин Абдерахман. Все в его образе кажется героине экзотичным: пылкий темперамент, настойчивость и прямота. Раймонда в растерянности, но долгожданная встреча с Жаном де Бриеном помогает ей принять решение.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Михайловского театра и в мобильном приложении, рассказали в пресс-службе организации.

12+.

