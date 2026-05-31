На Исаакиевской площади снова открылся сад-трансформер

В этом году его украсило более 300 деревьев, свыше 1300 кустарников и более 10 тысяч цветов.

У Синего моста вновь заработало современное общественное пространство — сад-трансформер. На территории у памятника Николаю I появились белые розы и белая сирень — растения, связанные с историей дома Романовых.

Пространство будет работать все лето. Пик цветения растений ожидается ближе к концу июня.

Также каждую пятницу в 16:00 для горожан и гостей здесь будут проходить бесплатные экскурсии (для участия необходима предварительная регистрация), рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

