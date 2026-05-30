В квартале «Брусницын» стартует слет ретроавтомобилей ралли «Ленинград»

Мероприятие состоится 30 мая: старт запланирован на 16:00, а финиш участников ожидается в промежутке с 21:00 до 22:00.
На одной площадке можно будет увидеть легендарные модели автомобилей 1935–2000-х годов: отечественные «ГАЗ», «Чайка», «ВАЗ», «Москвич» и зарубежные Mercedes, Hanomag, BMW, Saab, Volvo.
Маршрут ралли пройдет по историческим местам Петербурга и пригородам, а к вечеру экипажи вернутся в точку старта — в квартал «Брусницын».
В программу также входят показ классической моды от петербургских дизайнеров совместно с мультибрендовым пространством «Галантерея» и музыкальная ретропрограмма с участием дуэта «По любви», коллектива «Допустим Хор» и поп-звезды Александра Шторма. Для детей будет работать автогородок с заездами и соревнованиями.
Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте. Вход свободный.
0+.
Комментарии (0)