В квартале «Брусницын» стартует слет ретроавтомобилей ралли «Ленинград»

На одной площадке можно будет увидеть легендарные модели автомобилей 1935–2000-х годов: отечественные «ГАЗ», «Чайка», «ВАЗ», «Москвич» и зарубежные Mercedes, Hanomag, BMW, Saab, Volvo.

Маршрут ралли пройдет по историческим местам Петербурга и пригородам, а к вечеру экипажи вернутся в точку старта — в квартал «Брусницын».

В программу также входят показ классической моды от петербургских дизайнеров совместно с мультибрендовым пространством «Галантерея» и музыкальная ретропрограмма с участием дуэта «По любви», коллектива «Допустим Хор» и поп-звезды Александра Шторма. Для детей будет работать автогородок с заездами и соревнованиями.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте. Вход свободный.

0+.