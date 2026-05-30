В честь Дня основания Петербурга на фасадах домов ожили картины художников XX века

Световые инсталляции будут включаться каждый вечер одновременно с городским освещением. Увидеть их можно до 4 июня.

Идею предложил Государственный музей истории Петербурга. В основе световых проекций — живописные и графические изображения города, созданные представителями различных направлений авангардного искусства второй половины XX века.

Всего 14 картин из музейного собрания превратились в световые проекции, которые разместились в семи районах города: Пушкинском, Московском, Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском и Петродворцовом, подчеркнули в пресс-службе администрации Петербурга.

Увидеть их можно по следующим адресам:

  • Московский проспект, 91;
  • 8-я линия Васильевского острова, 85;
  • Большой проспект Васильевского острова, 70;
  • Каменноостровский проспект, 26–28;
  • Шпалерная улица, 44;
  • Кондратьевский проспект, 14;
  • Набережная Обводного канала, 89;
  • Ломоносов, улица Федюнинского, 16;
  • Шушары, Новгородский проспект, 10.

Эти полотна являются частью экспозиции «Город и художник. Территория свободы», которая открылась в Петропавловской крепости в честь 323-летия со дня основания Петербурга, рассказали в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре города.

