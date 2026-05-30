В Петербурге пасмурно и сыро: воздух прогреется лишь до +12 градусов тепла

В субботу, 30 мая, Петербург окажется в полосе атмосферного фронта. Он закроет небо плотными облаками, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха опустится до +10…+12 градусов — это заметно ниже нормы для конца мая.

Атмосферное давление изменится мало и составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье погода улучшится. Существенных осадков не ожидается: ночью температура составит от +7 до +9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 16–18 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.